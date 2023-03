Disidencias convirtieron a Toribío en un centro de entrenamiento para niños

El defensor Carlos Camargo Assís dio a conocer la alerta temprana 005 de 2023, emitida para el municipio de Toribío, en donde hay un riesgo alto para sus 37.000 habitantes (96% son indígenas del pueblo nasa en los resguardos de Tacueyó, Toribío y San Francisco), debido a la presencia permanente de las disidencias, de la intermitencia y tránsito del ELN y de la Segunda Marquetalia, además de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo, que, aunque no tienen presencia física, son generadores de amenazas.

“Si bien las personas no están confinadas, el desarrollo de la vida comunitaria y social está no solo paralizado sino sujeto a la voluntad de los grupos armados, ya que vienen imponiendo múltiples normas so pena de muerte para quien las incumpla. Por ejemplo, a los establecimientos públicos se les prohíbe vender bebidas alcohólicas en días de semana, no se le permite el parqueo de motocicletas frente a los locales y se les establece una hora de cierre, entre otras restricciones”, advirtió el funcionario.