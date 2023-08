En contratos ficticios entró dinero de Odebrecht a campañas de Santos: Jaimes

"Trasladó dinero y lo puso en unas empresas en Panamá que monetizaron el dinero y lo trajeron en contratos ficticios a Colombia en aportes a campaña”, advirtió.

No obstante, aseveró que aún no se puede establecer si el Premio Nobel de Paz sabía del ingreso de dinero y si el ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez tuvo una participación más allá de la de asesor jurídico del Grupo Aval.

Sobre la investigación en contra del expresidente, el fiscal Jaimes aclaró que "se le realizó una investigación y está en la Cámara de Representantes y a ellos les corresponde dar reinicio a esta investigación".

"Todos lo sabemos, por su calidad especial de aforado, la competencia de investigación y juzgamiento está en la Comisión de Acusaciones de la Cámara”, precisó el fiscal Gabriel Jaimes en la rueda de prensa realizada el jueves 17 de agosto desde Cartagena.

Así mismo afirmó que “en el caso de la campaña de Santos, los dineros llegaron a manos de Roberto Prieto, y ya fue judicializado. Aparentemente los dineros se aplicaron a gastos de campaña”. Mientras que en el caso del gerente de campaña de Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, el fiscal recordó que el ente acusador ya imputó a el excandidato y su hijo "por la recepción de estos hechos".