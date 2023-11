Cruce de trinos entre Laura Ojeda y Day Vásquez por caso Nicolás

Todo esto, aunque en el trino no se menciona a nadie, fue tomado personal para Day Vásquez, su ex amiga y ex pareja de Petro Burgos, quien respondió en la misma red social.

"Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad. Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo", publicó Vásquez.

Decir la verdad ante la justicia no es joder, es un compromiso con la sociedad.

Y si eso me hace merecedora de balas, lo asumo. — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) November 30, 2023

Seguidamente hubo respuesta de Ojeda, aunque también sin mencionar a Vásquez.

"¿Quién ha dicho el nombre de la susodicha? No se crea tan importante que no todo gira en torno a usted", trinó. Posteriormente también publicó: "si se le está acabando el libreto ahora no venga a hacer show conmigo".

Hay que recordar que Vásquez continúa con su acuerdo con la Fiscalía para entregar información referente al caso de Nicolás, quien es acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.