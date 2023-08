¿Cuáles son las opciones que le quedan a Nicolás Petro?

¿Y qué tanto tendría que decir para que sea considerada como una colaboración eficaz?

Responde Sierra que cuando se negocia con la Fiscalía lo que generalmente se hace es realizar una matriz de colaboración, es decir, un gran documento a través del cual la persona imputada expone al delegado fiscal nuevos hechos, que no sean previamente conocidos por el ente acusador, y de ser posible, la forma de probarlos o un listado de quienes pueden ser testigos.

"Es importante que esa información sea novedosa y verificable pues de lo contrario, el delegado fiscal puede negarse a realizar cualquier tipo de negociación, ya que esa facultad de negociar es discrecional y no tiene obligación legal de hacerlo. Si Nicolás Petro no aporta información que la Fiscalía no sepa, seguramente el delegado fiscal retirará su ánimo y continuará el proceso penal tal y como se venía desarrollando", puntualiza.

Entre tanto, lo último que se sabe del proceso es que el abogado Juan Trujillo Cabrera informó este miércoles a través de un comunicado que “por diferencia de criterios” ha decidido renunciar como representante jurídico del diputado del Atlántico, Nicolás Petro.

“Por ser de interés general informo a la opinión pública que el día de hoy he renunciado a la representación jurídica en los procesos que se adelantan contra Nicolás Petro Burgos, por diferencia de criterios que impiden que siga al frente del caso. Le deseo los mejores éxitos a Nicolás Petro y a su defensa”, se lee en el comunicado que publicó Trujillo en su cuenta de Twitter.

El jurista presentó su renuncia un día después de la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y su exesposa Daysuris Vásquez, también capturada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

Tanto Petro Burgos como Vásquez Castro no aceptaron los cargos presentados ante el juez por el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos.

En medio de la diligencia, David Teleki, otro abogado del diputado, aseguró que su apoderado colaborará con la Fiscalía General de la Nación.

“Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino”, anunció el diputado.

El hijo mayor del presidente fue capturado el sábado 29 de julio en Barranquilla como parte de una investigación iniciada en marzo pasado por la Fiscalía luego de que su exesposa revelara a la prensa que éste recibió dinero ilegal para la campaña de su padre, que finalmente nunca llegó a su destino pues lo utilizó para incrementar su patrimonio.

Cuando estalló el escándalo, el abogado litigante cercano al Pacto Histórico y quien suena para ser ternado a fiscal general, Miguel Ángel del Río, no aceptó ser el apoderado. La decisión sorprendió, pues Petro y del Río han sido muy cercanos en el Atlántico e incluso quiso ser cabeza de lista del Pacto Histórico para la Cámara.