“Aquí todos estamos robando”: Day Vásquez en llamada con Máximo Noriega

“Si no que me ponga una denuncia (...) él tiene rabo de paja, lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata (...) Yo a Nicolás no le estoy pidiendo nada, al contrario, esa plata me correspondería porque él no me ha dado nada en estos 4 meses, solo 5 millones de pesos que me mandó contigo y tú lo sabes”, agregó.

Day le advierte que si Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, hablaba públicamente sobre el dinero por el que ella estaba discutiendo con su exesposo todos se iban “a reventar”, dando a entender que estaba dispuesta a contar todo lo que sabía sobre los dineros irregulares que estaba recibiendo el hijo del presidente, cosa que hizo tiempo después en una entrevista con ‘Semana’ y ante las autoridades.