Casa Blanca: sí a deportación de venezolanos a Colombia

Desde Bogotá han expresado a Washington que "si son colombianos", sí los pueden deportar, pero que los casos de ciudadanos venezolanos que tengan el Estatuto de Protección Temporal serán analizados “caso por caso”.

“Si están bajo el estatuto de protección, pero no quieren vivir más en Colombia, no tiene sentido que los deporten porque no los podemos obligar a vivir en nuestro país”, aseveró la vicepresidenta.

Ante la polémica suscitada, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, calificó este martes de “extremadamente preocupantes” las deportaciones de migrantes a terceros países, y pidió que se deje de recurrir al Título 42.

“Al continuar utilizando una de las peores políticas migratorias de Trump, esta Administración le está dando la espalda a los inmigrantes que más necesitan nuestra protección”, reproch