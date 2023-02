Cambio Radical presenta su reforma a la salud

1/12 #MejorSaludEsPosible Muchas críticas hacia las EPS, en su mayoría con razón. No en pocos casos se robaron las cápitas, capturaron a una población a la que no le prestaban servicios. Cabe un alto grado de responsabilidad a la @Supersalud , al no haber actuado oportunamente pic.twitter.com/kf0n7iknBH