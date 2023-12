Cali: padre de menor desmembrada habría hablado con presunto asesino

Genaro González indicó que en medio de la angustia habría hablado con Harold Andrés Echeverri, presunto asesino de la menor vallecaucana y quien se desempeñaba como vigilante del taller de mecánica y pintura.

“Al asesino de mi hija lo vi parado allí dos veces y él me dijo que no”, afirmó a ‘Noticias Caracol’.

Asimismo, relató cómo fueron los minutos previos a su desaparición.

“Yo coloqué 2.000 pesos en el mesón de la cocina y ella los cogió y me dijo: papá, voy a comprarme unos mecatos y vengo rápido para bañarme y salir con ustedes. De allí mi hija nunca volvió, yo la llamaba y no me contestaba. Después apagaron el celular y yo me estresé, salí a buscarla, la busqué toda la noche, pero no la encontré”, contó González a la emisora Radio Reloj de Cali.

En registro de cámaras de seguridad se observa el momento en que la menor ingresa y realiza sus compras; sin embargo, minutos después en cercanías al taller se pierde su rastro.