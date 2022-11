Avanzan investigaciones por caso de abuso sexual a joven en Transmilenio

"Yo entré totalmente en shock y no pude responder absolutamente nada. Quedé sumamente pasmada por todo lo que estaba pasando. Él procedió a halarme de la mano para sacarme de la estación", dijo la joven.

De acuerdo con la menor, el sujeto la llevó detrás de la estación y, "se bajó los pantalones mientras me amenazaba y me obligó a realizarle sexo oral".

En el video, la joven dice que dos personas que pasaban por el sector la auxiliaron mientras que su agresor escapó a pesar de que intentaron buscarlo en la zona.

"Dos muchachos que pasaban vieron algo raro y se acercaron, a lo que el señor procedió a irse corriendo. Ellos me auxiliaron, me prestaron un celular. Me acompañaron hasta donde iba a encontrarme con mis amigas... (el sujeto) Tiene muchas características de ser un habitante de calle. No me acuerdo mucho de su rostro, solo sé que tenía barba e iba vestido de azul", aseguró.