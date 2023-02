Intento de feminicidio: encerró a su pareja y la golpeó por 18 días seguidos

“Yo parecía enferma por todos los golpes que él me daba. Me decía que no salía a la calle porque me quería cuidar, ya que me veía enferma y pálida, entonces un día dijo que quería que montáramos bicicleta con un amigo”. Esa era la oportunidad. Entonces menciona:

“La noche anterior le alisté el uniforme y lo levanté a las 5:50 de la mañana”. Y entonces hubo más golpes. “Me golpeó porque lo desperté cinco minutos tarde. Me dijo que me iba a dar un puño por cada minuto que se había retrasado, quedé irreconocible”.

Huyó apenas pudo salir de la casa y se dirigió a un Comando de Atención Inmediata, donde recibió auxilio para su regreso a Neiva. “Fue como volver a nacer después de 18 días”, relató.

Al parecer, el sujeto ya tenía antecedentes de agresiones físicas. Ante la denuncia impuesta por la víctima, el sujeto fue capturado por investigadores del CTI de la Fiscalía. Un fiscal lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tentativa de feminicidio.

Aunque no aceptó cargos, el sujeto deberá cumplir medida preventiva de aseguramiento en centro carcelario.

Su víctima, cuyo nombre fue cambiado por seguridad, concluyó diciendo: “Por favor, si alguien más ha sido su víctima, denuncie. Si sale de la cárcel, puede dañar a más mujeres”.