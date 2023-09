Alcalde Quintero lanzó fuerte insulto contra un concejal en Medellín

“Si usted no es capaz de venir a la instalación de las sesiones, entonces no venga al concejo”, fueron las palabras contundentes de López hacia el alcalde.

Las tensiones se incrementaron cuando Quintero y sus acompañantes empezaron a gritar “¡Ladrón!, ¡Ladrón!” al concejal uribista en respuesta. Por su parte, López instó al alcalde a enfrentar a los ciudadanos en el centro de Medellín para escuchar sus opiniones.

Acto seguido, varios periodistas solicitaron al concejal que permitiera al alcalde continuar con la rueda de prensa; no obstante, dicho pedido no fue atendido por López, quien afirmó que no permitiría insultos hacia los concejales en el recinto.