‘Paras’ de la Sierra ganan terreno en la región Caribe

Sin embargo, Dimas criticó que la disposición de paz de las ACSN, que tuvo su primer acercamiento con Danilo Rueda, alto Comisionado para la Paz, ha sido más de palabra que de hechos. Renglón seguido, también cuestionó la labor del Gobierno en los procesos actuales por la falta de claridad en ellos.

“Es un debate que tiene que abrirse. El problema es que el Estado no quiere reconocer que ellos son actores políticos. Habría que abrir una discusión sobre el estatus político o si realmente no lo tienen. Habría que medirlo a través de otro sistema que nos permita tratar de entender, sin decir que son buenas, sin decir que lo que están haciendo no es perverso porque no son Estado; si son un proyecto político o no”, explicó.

Por otro lado, una lideresa del Magdalena, que prefirió reservar su nombre, rechazó tajantemente el actuar de la organización ilegal.

“Ellos no son buenos, no los podemos mirar así, no podemos decir que ayudan a la comunidad porque lo hacen de mala fe. Lo que debe haber es más fuerza del Estado, mayor presencia del Ejército. Es doloroso ver cómo los dejan crecer de esta manera”, criticó la defensora.

De acuerdo con un informe de inteligencia del Gobierno, entre enero y abril hubo 459 violaciones al cese al fuego. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra habrían cometido cinco; sin embargo, esta cifra es rotundamente rechazada en el Magdalena al no haber mecanismos de verificación certeros sobre esta situación.