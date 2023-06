“Los audios han sido manipulados”: Armando Benedetti

“No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijue..., a ti y al presidente, ¿oíste? No te estoy amenazando, pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío. Así que no me vengas a hablar en ese tono tan maricón que no te estoy amenazando, te estoy es reconviniendo, por una hijue... como tú que se ha portado conmigo, como una hijue... después de todo lo que yo hice por usted también”, se escucha en el audio.

En otra parte de la grabación, Benedetti advierte que se podría formar un escándalo si se llegara a saber cómo se habría financiado la campaña de Petro en la Costa.

"En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mon.., tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijue... (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar, y si tú crees que es un chantaje, cree que es un chantaje, es una respuesta a una forma de hijue...de ustedes, es una respuesta a una hijue..., no es chantaje todavía”, dijo Benedetti a la que era la mano derecha de Petro.