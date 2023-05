“Laura Sarabia está manipulando la información”: Armando Benedetti

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario rechazó los comentarios de Daniel Coronell, que en La W, dejó entrever que Benedetti supuestamente hace parte de un chantaje contra la mano derecha de Gustavo Petro.

"No entiendo cómo Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Sarabia es la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación ni mucho menos por qué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigados", señaló Benedetti en su cuenta de Twitter.

Precisiones que @DCoronell no hizo después de yo haber hablado con él más de una hora:@laurisarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara.