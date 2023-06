Petro tomó partido por Sarabia y no ve sus mentiras: Armando Benedetti

“Eso no tiene sentido. Es como si yo fuera un loco, o un suicida, como me dice Petro. ¿Por qué si ya me habían dado lo que quería el 23 de mayo, el superministro, yo iba a conspirar el 24 y el 25? El jueves me había llamado el jurídico para decirme cómo podría ser la estructura (del nuevo cargo). Laura ya había llamado a decirme que me lo iban a dar ¿Por qué yo iba a conspirar? ¿Por suicida, como dice Petro?”, señaló Benedetti.

Si embargo, confesó que sí decidió guardar silencio cuando se enteró de que la publicación de Marelbys Meza en ‘Semana’ iba a ver la luz debido a diferencias con la entonces jefa de Despacho de la Presidencia.