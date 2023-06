Benedetti estaría internado desintoxicándose de las drogas y el alcohol

Y es que en los audios, Benedetti hace referencia directa a la cocaína e incluso insinúa que el presidente Gustavo Petro también es consumidor. “Después de todo, ella me dice: “No, es que hay un problema de cocaína, no sé qué vaina”. Y yo le dije: “ah qué bien...”, dijo el político haciendo referencia a la vez que Laura Sarabia, jefe de Gabinete de Petro, le ofreció la Cancillería, pero luego le retiró la opción.

En conversación con Vicky Dávila, la periodista le pregunta sí él consume drogas a lo que Benedetti no lo niega: “¿O sea, que usted consumía cocaína?”, pregunta la comunicadora. “Sí, y yo le dije: Ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí”, replica el exfuncionario refiriéndose al mandatario.