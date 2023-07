Arauca, Meta, Cauca y Putumayo, azotados por los grupos ilegales

Se desconoce aún quién está detrás de estos hechos que ocurren en una zona donde hay una fuerte presencia del ELN –que está en un cese de acciones ofensivas contra la fuerza pública previo al alto al fuego oficial que comienza el 3 de agosto– y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc. “No toleraremos más hechos que produzcan zozobra a la población”, sentenció Petro.

Arauca es una de las regiones más convulsas de la región, con fuerte presencia del ELN y de disidencias de las Farc que mantienen enfrentamientos por el control del territorio.

La reacción del presidente Petro en Twiiter generó una ola de cuestionamientos, recordándole su declaración en la instalación del Congreso: “No qué ya no había guerra?”. “¿Pero si usted ayer dijo que ya no había conflicto armado? Que ya se había acabado…”. “Dice que no tolerará. Cuando no ha hecho sino permitir de todo!!”. “La Paz total. Un slogan más…”. “¿Este es el “fin de la guerra” del que usted hablaba ayer?”.