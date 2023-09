Amparo Cerón asegura que no ha renunciado a la terna para ser fiscal

“De manera respetuosa, me permito informarles que, a la fecha y hora, no he renunciado a ser integrante de la terna para fiscal general de la Nación, remitida por el señor presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, el día 2 de agosto de 2023”, dice la carta presentada por Cerón.

Cabe recordar que el presidente Gustavo Petro cambió la terna para fiscal general de la Nación: salió Cerón y entró Luz Adriana Camargo. Se mantienen en la lista las juristas Ángela María Buitrago y Amelia Pérez.