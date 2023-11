Álvaro Uribe rindió versión libre en la Fiscalía por la masacre de El Aro

La diligencia se realizó en compañía de los defensores del exmandatario, quienes habían pedido que el ex gobernador de Antioquia fuese escuchado por el ente acusador para aclarar los señalamientos que hizo días atrás ante la JEP el ex jefe de las AUC, Salvatore Mancuso.

"Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo; el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación de El Aro", dijo el ex jefe paramilitar extraditado.