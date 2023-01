“Similitud o diferencia”: Uribe recuerda episodio similar al del ELN

"Recuerdo: unos delegados europeos que mediaban me pidieron un corredor humanitario para liberar a los secuestrados, que estaba acordado con FARC. Aceptamos, pero FARC dijo que no le habían consultado. Quedó mal. Similitud o diferencia", 'trinó' el ex jefe de Estado.

Esto luego de que el ELN hubiera desmentido el anuncio del presidente Gustavo Petro de un cese bilateral al fuego con esa guerrilla.