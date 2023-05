“Jueza omitió interceptaciones”: Uribe expone alegato a apelación de Fiscalía

Agregó Uribe Vélez en este sentido: “Vicky Jaramillo me comunicó que el recluso Monsalve estaba arrepentido porque había mentido contra mi hermano y contra mi persona. Nunca le solicité intervenir en el tema. Le pedí transmitirlo al doctor Diego Cadena, a quien solicité hacer la verificación. No tengo relación con la familia Williamson y no conozco al señor Pardo Hache".

También señaló que el suyo "es un proceso político: el magistrado (José Luis) Barceló, ponente inicial y presidente de la Corte (Suprema), llamó a quienes intervenían en un programa político de radio, el día que me notificó la indagatoria, y les dijo que me tenían agarrado y que por eso yo renunciaba al Congreso".