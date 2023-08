No confundan una situación familiar con la integridad de Petro: canciller

“Se equivocan quienes apuestan a que Gustavo Petro no terminará su mandato. O quienes piensan que él o su campaña pueden estar vinculados a dineros de mala procedencia o no informados. Pensar con el deseo es una cosa, la verdad es otra”, afirmó el canciller en el video publicado a través de redes sociales.

Destaca Leyva que conoce muy bien al presidente y pide que no confundan una situación de familia dolorosa, con el hombre íntegro que gobierna Colombia. Asimismo, señaló que las instituciones en el país no están en crisis y que el presidente Petro no recortará su mandato.

“El querer hacer de lo ocurrido, de lo que hoy sucede en aquel campo, una crisis institucional no compromete a la institución de la Presidencia de la República, ni mucho menos el veredicto salido de las urnas”, señaló el canciller Leyva.