Falta de control y experiencia: causas de baja ejecución según ex minhacienda

Y en tercer lugar, expuso el ex jefe de la cartera económica, "puede haber algunos actores del Gobierno que su experiencia seguramente no se ha dado en el sector privado o público y que por tanto tienen una curva normal de aprendizaje, y finalmente es primer año de gobierno y en los primeros años se da un proceso de aprendizaje también. Y hay que reconocer que en el mes de mayo era el peor resultado de ejecución en 22 años y a la fecha se ha venido mejorando. No obstante, a la fecha hay $40 billones parqueados que no se utilizan, cuando el año pasado teníamos $11, es decir que sí hay una dificultad de ejecución sobre todo en giro en los contratos y convenios".

Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, reconoció que el presidente sí le dio un ultimátum al gabinete de un mes para mejorar la ejecución.