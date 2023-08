PGN pide al Inpec un informe detallado sobre salida del exnarco ‘Gordo Lindo’

Sin embargo, todo parece indicar que en medio del proceso de su salida habría una irregularidad por parte del Inpec, pues los funcionarios no habrían realizado el procedimiento correcto y no se percataron que 'Gordo Lindo' tenía pendientes con la justicia. Esto es materia de investigación y por ello, el coronel Daniel Gutiérrez, director de la entidad, convocó, según El Tiempo, a una reunión con el comité jurídico en La Picota para analizar si se incurrió o no en una irregularidad pues la salida se efectuó con una boleta de un juez por pena cumplida.

Lo que se busca establecer es por qué al momento de la salida no se verificó en el sistema si el privado de la libertad tenía algo pendiente como por ejemplo una medida de aseguramiento.