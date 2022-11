Polémica: alcaldía de Manizales firma convenio con un “país de papel”

En el sitio web oficial de Liberland se lee que este “es un estado soberano ubicado entre Croacia y Serbia, en la orilla occidental del río Danubio. En algunos mapas, esta zona se denomina “Gornja Siga”. Las ciudades más cercanas son Zmajevac (Croacia) y Bački Monoštor (Provincia Autónoma de Vojvodina, Serbia).

“Esta parcela de tierra nació debido a una disputa fronteriza entre Croacia y Serbia. Esta área no es reclamada por Croacia, Serbia ni ninguna otra nación o entidad privada. Además, permaneció sin reclamar desde la disolución de la República Federativa Socialista de Yugoslavia en 1991. De hecho, durante muchas décadas ha estado deshabitada y nunca se ha reclamado este terreno. Por lo tanto, era terra nullius, una tierra de nadie, hasta que Vít Jedlička y Jana Markovicova la proclamaron como la República Libre de Liberland el 13 de abril de 2015”, agrega.

Además, explica que Liberland “ha establecido su límite con un amplio margen de los países vecinos para garantizar que no infrinja el territorio de Croacia o Serbia. El área total es de aproximadamente 7 km² y ahora es el tercer estado soberano más pequeño, después del Vaticano y Mónaco”.

Según han documentado medios internacionales, en este territorio “no vive nadie”, entre otros factores, porque no hay servicios de energía y agua. Aunque en la web de Liberlad se lee que cuentan con “población permanente”.

En redes sociales ‘llovieron’ los memes y algunos dijeron que el convenio se había firmado con “un país de papel”.

Ante la ola de críticas, la Alcaldía de Manizales se pronunció a través de un comunicado en el que indicó que “dicho proceso no reconoce ninguna relación política. No se pretende reconocer ningún estatus de país” y que “la administración municipal no tiene recursos públicos involucrados”.

Igualmente señaló que las alcaldías de Pereira y Santa Rosa de Cabal, y la Gobernación de Risaralda, también suscribieron en septiembre y octubre memorandos y acuerdos con la república de Liberland.