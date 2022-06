Alcaldesa interina de Medellín criticó labor de Restrepo como encargado

Frente al paso de Restrepo, encargado antes por el jefe de Estado y suspendido por el Tribunal Administrativo de Antioquia por no pertenecer al partido de Quintero, cuestionó: “Deja un sinsabor del Gobierno Nacional, porque su actitud fue una actitud desafiante, diversa, ambigua. En medios decía una cosa y aquí nos decía otra. Incluso a mí personalmente me dijo un día que agradeciera que no nos sacaba con el Esmad”.

De otro lado, mencionó el hecho de que el Ejecutivo hubiera hecho el encargo dentro de la administración de Quintero: “El Gobierno Nacional cumple un proceso que debió haber iniciado días atrás, encarga a una persona que hace parte de este gabinete, que ha construido este plan de desarrollo bajo el liderazgo de nuestro alcalde Daniel Quintero”.

Por su parte, Restrepo 'trinó' tras dejar el mando: “Mi tarea era unir y fortalecer la institucionalidad, resquebrajada en tiempos complejos. Que nunca se nos olvide de dónde venimos y cuál es el legado que queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Medellín es de los ciudadanos”.