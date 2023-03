Así fue la fuga cinematográfica de Aida Merlano y su recaptura en Venezuela

Merlano Rebolledo había sido capturada en territorio colombiano el 11 de marzo de 2018 en medio de las elecciones legislativas por compra de votos, tras ser allanada su sede política. Posteriormente, el 17 de abril fue recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

El día de la fuga Merlano cumplía una cita con el dentista en el Centro Médico de la Sabana, ubicado en el norte de Bogotá, en horas de la mañana, lugar a donde fue trasladada acompañada por una guardiana.

Pero a las 3 de la tarde, se informó a la administración del centro médico sobre su ausencia y según un vídeo emitido por el Inpec, Merlano descendió del tercer piso del centro médico por medio de una soga atada a una mesa, para después subir y escapar en una motocicleta, aparentemente asociada a la empresa Rappi, conducida por una persona desconocida.

De entrada, la exsenadora aseguró que no recibió ningún tipo de ayuda en el consultorio donde se llevó a cabo la fuga. Además declaró que solo se valió de una faja, una cuerda "que ya venía preparada con un torniquete", y una peluca para poder realizar su plan.

En ese sentido, señaló que antes de salir de la cárcel rumbo a la cita odontológica se había amarrado, debajo de una faja, la cuerda roja que usó para huir del consultorio.

“Yo llegué al centro odontológico y pensaba fugarme, porque el grupo o la organización que se cuadró me dijo que debía tirarme del consultorio privado del doctor Mauricio. Cuando fui al baño y me siguió el señor dragoneante, entendí que por ahí no podía tirarme, porque él me podía ver; fue ahí que yo me despoje de todos los elementos que tenía conmigo, en el baño”, dijo la excongresista en su declaración. Así las cosas, decidió despojarse de una faja de látex y una cuerda roja que tenía enredada en su dorso desde la cadera hasta el brasier, una tula negra deportiva, y una trusa blanca.

Casi de película, Merlano logró burlar a las autoridades y huir. En su momento, el Gobierno estableció una recompensa de 200 millones de pesos por información que condujera a una recaptura.