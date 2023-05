De no investigar acusaciones de Mancuso, seremos procesados por la CPI: Petro

Esta vez, el mandatario Gustavo Petro, durante su intervención en la posesión de magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial que se llevó a cabo este jueves 25 de mayo en la Casa de Nariño, dio una dura advertencia en caso de que la justicia colombiana no investigue las denuncias realizadas por Mancuso.

El jefe de Estado aseguró que si la justicia en Colombia no realiza las respectivas investigaciones sobre las declaraciones que entregó el exparamilitar a la JEP, es posible que la Corte Penal Internacional (CPI) entre para realizar las indagaciones necesarias y determinar el por qué en el país no se avanzó sobre las misma.

De acuerdo con Petro esto se debe a la gravedad de las denuncias de hechos, que según él, no han sido cometidos es ningún país de América.

“Son crímenes que quizás por su gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”, dijo el presidente.

Y agregó: “uno de los hechos que sorprende de las confesiones resientes de Mancuso ante la Justicia Especial para la Paz, otro tribunal creado intentando salir de la violencia a través de algo que se llama la verdad la impunidad lo que ciega es la verdad”.