El 15 de junio de 2017, un trágico accidente en el Hospital Universitario del Valle acabó con la vida de Isabel Muñoz Chaves, una joven médica de 28 años que se encontraba a solo un año de terminar su especialización en Medicina Interna.

Ocho años después, sus padres continúan luchando por obtener justicia. Durante el programa Los Informantes, relataron cómo fueron los hechos.

Ese día, como era habitual, Isabel compartía un café con un amigo en la cafetería del hospital. Cuando él se fue, la mujer decidió cambiar de lugar. Minutos después, una estudiante de enfermería se lanzó desde el séptimo piso del edificio, cayendo directamente sobre Isabel.

En 2017, una joven médica murió mientras tomaba un café, cuando una mujer cayó sobre ella. La historia de Isabel Muñoz conmocionó al país. 8 años después, su familia aún revive el dolor y clama justicia.



— Los Informantes (@InformantesTV) April 27, 2025

La estudiante sobrevivió al impacto, pero Isabel sufrió un trauma craneoencefálico severo que acabó con su vida de forma inmediata. La noticia conmocionó no solo a su familia, sino también a todo el país.

Socorro Chaves, su madre, relató cómo sintió un presentimiento antes de recibir la devastadora llamada que le confirmó la muerte de su hija. Por su parte, Bernardo Muñoz, su padre, explicó que, de haber sobrevivido, Isabel habría quedado en estado vegetativo.

“Me puse a hacer bicicleta, cuando me llamó un primo: ‘Socorrito, ¿usted ha oído noticias? ¿Dónde está Isabel?‘. Yo le contesté que estaba en el hospital. Cuando volví a la bicicleta, sentí un frío. Se me bajó la presión. Las piernas me temblaban. Hasta que mi hijo me llamó y me dijo que Isabelita se había muerto", explicó la madre.

Actualmente, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la investigación sobre lo sucedido. Además, la familia de Isabel inició un proceso civil contra el Hospital Universitario del Valle, que inicialmente fue exonerado de responsabilidad en primera instancia, aunque sus padres apelaron esta decisión.

En 2017, una tragedia sacudió al país cuando Isabel Muñoz Chaves, joven médica de 28 años, perdió la vida luego de que... Publicada por Los Informantes en Domingo, 27 de abril de 2025

Para los Muñoz Chaves, este hecho constituye un homicidio culposo, y su reclamo de justicia sigue vigente. Además, han anunciado su intención de crear una fundación en memoria de Isabel, para honrar su legado y apoyar a otros.

“Llevo más de siete años intentando aprender a vivir con este dolor”, confesó su madre. Mientras que su padre señaló: “Yo creo que ahí debe actuar la justicia. A veces uno se pregunta: ¿por qué se han demorado tanto?”.