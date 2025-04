Por medio de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se despidió del papa Francisco, cuyo funeral se llevó a cabo este sábado 26 de abril en el Vaticano.

El mandatario nacional indicó que lloró por la partida del pontífice, pero además aseguró sentirse más “solo” sin él.

“Aquí he llorado, no estoy en espectáculos y me siento triste y algo solo, sé que Francisco ya no está, no está en Roma, ya su existencia finalizó”, se lee en la primera parte de la publicación.

Más adelante, Petro señala que no olvidará a Francisco, aseverando que en común vivieron y viven la misma lucha, “la lucha por la vida”.

“Hermano y compañero son lo mismo, y tú fuiste mi hermano y compañero, y ahora te vas, como dice la canción, pero te llevo en el alma compañero, como una bandera, y si revolucionario y cura se abrazan como hermanos, entonces todo es posible, descubrimos que tenemos la misma lucha, que no es más que la lucha por la vida liberada”, expresó el presidente.

Por otro lado, indicó que como presidente de Colombia ordenará imprimir millones de “Laudato Si’”, que es la segunda encíclica del pontífice.

“Millones de niños y jóvenes tendrán tu “laudato si”, y leerán tus palabras y ellos, los niños y las niñas libres, la juventud libre las hará realidad. Y así vivirás hermano, en la vida de la emancipación, de quienes cuidan hoy y siempre cuidarán la vida", publicó.

Hay que recordar que el mismo Petro, durante un discurso en un acto de Presidencia en Soledad, Atlántico, aseveró que tenía intención de asistir al funeral del papa, pero por recomendación médica no podía ir.

Al funeral de Francisco, como representantes de Colombia, asistieron la canciller Laura Sarabia y la primera dama, Verónica Alcocer.