El pasado jueves 17 de abril, en horas de la tarde, un artefacto explosivo fue detonado frente a la estación de Policía del municipio de La Plata, en Huila, dejando como saldo preliminar dos personas muertas, al menos 22 heridas y múltiples daños materiales.

Leer más: Lina Tejeiro reveló que tuvo presión para tener una relación con Juan Guilera: “deberíamos ser novios en la vida real”

De acuerdo a versiones preliminares el estallido fue producto de una motobomba, y destruyó por completo las instalaciones policiales, afectó gravemente varios restaurantes y edificios cercanos, y dejó calcinadas varias motocicletas.

De inmediato la población entró en pánico. Las personas que se encontraban en los establecimientos comerciales fueron evacuadas rápidamente. Videos grabados por ciudadanos muestran el caos posterior al estallido, incluyendo el momento en que un hombre herido es trasladado en una camioneta particular para recibir atención médica.

Las autoridades iniciaron con las investigaciones respectivas para identificar a los responsables de este acto criminal, por lo que el Ministerio de Defensa señaló este viernes que se trató del cartel del narcotráfico de alias Iván Mordisco.

Ver también: Ofrecen recompensa por información que permita dar con los asesinos de comerciante en San Martín, Cesar

Hasta el lugar de los hechos llegó este Viernes Santo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la Cúpula Militar y Policial, para conocer “de primera mano” los detalles del ataque criminal.

“Colombia no se intimida ante los violentos. Este crimen de lesa humanidad no quedará impune: vamos tras los responsables, y los haremos responder ante la justicia por cada vida arrebatada y cada acto de terror contra el pueblo”, se lee en el comunicado.

Al lugar donde el cartel del narcotráfico de alias ‘Mordisco’ perpetró el atentado terrorista que cobró las vidas de dos jóvenes inocentes en La Plata, Huila, llegó el ministro @PedroSanchezCol, acompañado por la Cúpula Militar y Policial, para conocer de primera mano los… pic.twitter.com/PX1lvCZ4X0 — Mindefensa (@mindefensa) April 18, 2025

Por su parte el ministro de Defensa publicó, a través de su cuenta de X, la imagen del presunto responsable del ataque con explosivos que cobró la vida de dos jóvenes de 17 y 19 años de edad, en medio de la conmemoración de las festividades de Semana Santa.

Policía Nacional Presunto responsable de atentado con explosivos en La Plata, Huila.

Asimismo, ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos a quien brinde información sobre el paradero de este criminal. “Este es el sujeto que condujo la motocicleta bomba contra la población civil en la Plata, Huila, un Jueves Santo. Hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables”, agregó Sánchez.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Respecto a la cronología del atentado terrorista el pasado 17 de abril, el jefe de la cartera de Defensa indicó lo siguiente:

18:09 Ubicó la motocicleta-bomba justo al frente de familias que estaban celebrando un cumpleaños.

Le sugerimos: Confirman fallecimiento de joven que había sido embestida por carro en el barrio La Central de Soledad

18:20 Explota la motocicleta-bomba afectando a 33 civiles así: 02 muertos (Sergio Esteban Trujillo Peña y Luisa Fernanda Trujillo Peña, a quien le estaban celebrando el cumpleaños); 10 menores heridos; y 21 adultos heridos.

Este es el sujeto que condujo la motocicleta bomba contra la población civil en la Plata, Huila, un jueves Santo.

Hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.



Cronología del crimen 17 abril 2025



18:09 Ubicó la motocicleta-bomba… pic.twitter.com/ho3wG4d1jk — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) April 18, 2025

Declaraciones del mindefensa en el lugar de los hechos

“No están solos, y ese dolor que siente aquí la comunidad de la plata y el Huila la sentimos en toda Colombia, la sentimos más nuestros militares y policías porque nos agobia que nosotros somos los encargados de proteger la vida y hacemos ese esfuerzo tan grande, y estamos desarticulando efectivamente esa amenaza terrorista, pero ya la única opción que tienen ellos es atentar contra nuestra población”, aseguro Pedro Sánchez.

De igual manera, el jefe de la cartera de Defensa extendió sus condolencias a la familia de los hermanos Sergio y Luisa Fernanda Trujillo Peña, quienes fallecieron a causa de la motobomba detonada el pasado jueves en el municipio de La Plata, en Huila, así como a los familiares de las personas que resultaron heridas en el atentado.

Le recomendamos: Ofrecen millonaria recompensa para ubicar a Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena

El ministro de Defensa señaló también que “esto no va a quedar impune, se que capturar a los criminales no va a regresar a las personas que ya partieron pero por lo menos va a asegurar que haya justicia, que haya tranquilidad y que un evento de estos no se vuelva a repetir”, agregó a los medios de comunicación.