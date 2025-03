En el el marco de las manifestaciones de sindicalistas, empleados oficiales y simpatizantes del Gobierno, el presidente Gustavo Petro arremetió este martes contra los congresistas que se han opuesto a la aprobación de las reformas impulsadas desde el ejecutivo.

Hace una semana Petro anunció que convocará una consulta popular en una fecha por definir para que el pueblo decida sobre las reformas de la salud y laboral que están en riesgo de ser hundidas “con engaños”, según dijo, por la Comisión Séptima del Senado tras haber sido aprobadas en la Cámara de Representantes.

En apoyo a Petro y a sus reformas, las centrales obreras convocaron las manifestaciones de hoy y el mandatario decretó día cívico en todo el país con el fin de que los empleados públicos participen en esta jornada junto con indígenas, campesinos y estudiantes.

“Hunden las Reformas por dinero, los parlamentarios que se han ido contra el pueblo, que han traicionado al pueblo, a sus representantes más queridos. Han traicionado al pueblo de Colombia y los han hecho por la codicia, lo han hecho por dinero, se han arrodillado al rico; no quieren que la madre comunitaria tenga un sueldo, no quieren que las mujeres tengan una pensión merecida, no quieren que el día termine a las 6 pm, porque quieren explotar más al ser humano”, dijo el mandatario desde la Plaza de Bolívar.

“Quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama la justicia, gentes que levantan la cruz pero volteada (…) traicioneros vendidos al rico”, agregó.

Durante su intervención, el jefe de Estado lanzó dardos contra Carlos Galán, alcalde de Bogotá.

“Bogotá se queda sin agua ... La dimensión de ese reto nos muestra la inmensa pequeñez de quienes han dirigido Bogotá”, señaló.