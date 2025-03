El expresidente Andrés Pastrana denunció que fue retenido en un aeropuerto de Luanda, capital de Angola, cuando se disponía a salir de la ciudad a otra población también en el país africano. Hasta el mediodía de este 13 de marzo aún permanecía bajo poder de las autoridades sin razón aparente.

“Yo soy presidente del Internacional Demócrata, vine a una reunión que adelanta el Partido Unite por la Libertad y Dignidad que es de oposición. Veníamos varios líderes de todo África a participar de una conferencia sobre democracia en el mundo”, aseguró el exmandatario en diálogo con Semana.

Pastrana señaló que toda la mañana la pasó en Angola donde asistió al evento político al que fue invitado, sin embargo, los problemas llegaron cuando intentaba salir de Luanda. “Estuve todo el tiempo acá y cuando iba a tomar un vuelo a Benguela, otra ciudad de Angola, un territorio pegado, no me dejaron avanzar”.

Manifestó su preocupación al mencionado medio pues no le dan explicaciones ni razones que llevaron a su detención, pese a que preguntó insistentemente a los encargados tal como se escucha en un audio obtenido por Caracol Radio.

“No sé por qué me tienen aquí, ¿quién viene?, ¿por qué estoy aquí? Es que llevo una hora (aquí)”, se le escucha decir al dirigente político a una persona que prefiere no contestar a sus cuestionamientos.

Además, indicó que lo mantienen en una sala encerrado en la que no dejan que avance su proceso migratorio. “Llevo una hora acá parado frente a Migración y no me dicen nada, voy a esperar a ver qué pasa”.

De momento Andrés Pastrana continúa retenido y la Cancillería no se ha pronunciado al respecto.