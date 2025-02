Pese al accidentado primer consejo de ministros televisado de hace un par de semanas, que dejó una decena de renuncias en el gabinete por la presencia del polémico Armando Benedetti como nuevo jefe de despacho del Gobierno, la Casa de Nariño se dispone a transmitir su segundo consejo de ministros por televisión.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro dijo al periódico oficial Vida que Benedetti, señalado en varios escándalos de presunta corrupción, supuesta financiación irregular de la campaña petrista y ahora por la posible llegada de dineros a la misma -que al parecer se devolvieron- de la red del zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo, podría no estar en la nueva edición del consejo de ministros en vivo y en directo.

“Puede que el señor (Armando) Benedetti no esté ahí más tiempo. Puede, pero nunca porque fue chantajeado el presidente: ahí me parece que hubo pequeñez. El problema no era Benedetti, el problema eran los juegos ya, que yo llamo de doble agenda, que tiene que ver con muchos temas, no solo con el electoral que jugó”.

En este sentido, aseveró el jefe de Estado que es un “pecado” que algunos de los miembros del gabinete se hubiesen mostrado como candidatos a las elecciones presidenciales de 2026, sino que ese no era el escenario para hacerlo.

“El ego de grupo es más dañino porque la izquierda colombiana nunca ganó la Presidencia de Colombia, porque era muy pequeña, muy encerrada en sí misma y muy sectaria. Entonces, había creído, honestamente, en el tema de la línea correcta de los puros y de mirar con desconfianza a todo colombiano o colombiana que no se parece a un cuadro de izquierda, que nosotros llamábamos revolucionario”, agregó.

Y sobre la figura concreta de Benedetti dijo el mandatario: “Tengo que gobernar. Y mi referente no son los individuos que están allí, sino el pueblo colombiano, que es al que me debo”.