Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, publicó en la tarde de este martes un comunicado donde se pronunció sobre el papel que habría intentando tener Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la campaña presidencial del hoy mandatario Gustavo Petro.

En el documento, además, el funcionario anexó una foto donde se observa a Armando Benedetti, jefe de despacho, junto a Xavier Vendrell, antes del consejo de ministros del pasado martes.

Marín, a quien Petro se ha referido recientemente como una fuente de corrupción relacionada “con el poder político en Colombia”, aportó 500 millones de pesos (unos 121.500 dólares de hoy) a su campaña, dinero que recibió el empresario y político catalán Xavier Vendrell, aunque supuestamente lo devolvió tiempo después por orden del hoy mandatario, según la revista Cambio.

“Durante la transmisión en vivo del Consejo de Ministros del 4 de febrero, en mi intervención me referí a cómo la campaña presidencial del 2022 intentó ser penetrada por Diego Marín Buitrago, alias papá pitufo. Al respecto debo decir que mis palabras obedecen a hechos que me comentó el señor Xavier Vendrell en una reunión que tuvimos en el mes de marzo, 2022, en el Oma del Parkway en Bogotá, a la cual hace referencia la periodista María Jimena Duzán en su artículo”, señala Rodríguez en el comunicado.

“A lo publicado por la periodista debo decir que hacen falta algunos datos: En aquella reunión que tuve con Xavier Vendrell le transmití la indicación perentoria del entonces senador Gustavo Petro de devolver el dinero, entregado por Papá Pitufo sin el conocimiento y la autorización del candidato. El señor Vendrell, quien se encontraba visiblemente asustado por las circunstancias, me comentó que había visto a alias Pitufo en un evento masivo de colombianos que se realizó en España, en el mes de enero de ese mismo año; agenda de campaña elaborada por Armando Benedetti”, agregó.

Renglón seguido, Rodríguez aseguró: “Vendrell subrayó que ese encuentro fue muy concurrido de simpatizantes y que Gustavo Petro nunca supo que entre los presentes estuvo Diego Marín Buitrago. No obstante, el mismo Vendrell confirmó que en ese mismo evento coincidieron Papá Pitufo, Armando Benedetti y él mismo. ¿Cómo se percató el señor Vendrell de la presencia de Papá Pitufo? ¿Quién lo invitó? No lo sé, no me lo comentó. Sin embargo, me aseguró que estuvo en el evento. En lo personal, estoy completamente cierto en que el candidato no tuvo encuentro alguno con Papá Pitufo en Madrid, España”.

De acuerdo con el director de la UNP, en el artículo publicado por la Revista Cambio, “la periodista María Jimena Duzán menciona que una persona acompañó a Xavier Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir 500 millones de pesos, y quien, además, “se embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo”, sin embargo, su nombre no fue publicado. Se trata, según la información que me reveló Vendrell, del señor Néstor Daniel García Colorado, quien no era militante del Pacto Histórico como describió la periodista, sino del partido Alianza Verde”.

En este sentido, según Rodríguez, el otro nombre que no fue mencionado en el artículo de la Revista Cambio fue el del español Ramón Devesa González, “quien de extraña manera resultó grabando el video que le habíamos solicitado tomar a Xavier Vendrell al momento de devolver los 500 millones de pesos”.

“Yo le había pedido, con claridad, a Vendrell, que el video debería ser producto de una cámara escondida para que ‘Papa Pitufo’ no se enterara que se estaba construyendo esa evidencia. Era un proceso algo minucioso. Vendrell debería ser filmado en el momento de empacar en una caja el dinero a retornar, y acompañar con la cámara todo el recorrido hasta la mansión de Guaymaral, en donde se bajaría del vehículo y el camarógrafo acompañante continuaría la grabación, resguardado dentro del automotor, hasta registrarlo entrando a la casa con la caja de dinero y luego saliendo sin ella”, señaló.

Concluyó con una fuerte frase sobre su integridad: “Deseo expresar que soy consciente de la seriedad e importancia de lo acá indicado, y que estoy expuesto a todo tipo de componendas, montajes y denuncias, como las que acostumbran estos grupos. Pero también me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”.