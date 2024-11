Incesante. Así describe Dina Morales, madre del joven asesinado el fin de semana, el dolor derivado del asesinato ocurrido en Bogotá cuando Juan Felipe Rincón fue ultimado a bala a pesar de contar con el acompañamiento de un escolta.

Sugerimos: Revelan video de los segundos después del asesinato de Juan Felipe Rincón

Dina, esposa del general William Rincón, quien se desempeña como inspector de la Policía nacional, pidió al país a través de un video “que se ponga la mano en el corazón”.

“Estamos pasando por una situación dolorosa. Y esto no tiene alivio. Sea cual sea la situación, ustedes lo van a saber muy pronto, pero dejemos que las autoridades se encarguen de decir realmente qué fue lo qué pasó”, señaló.

“Este dolor que estoy sintiendo, tengo tristeza, tengo rabia. El 24 de noviembre mi corazón se reinició. No culpó a nadie, no le guardo rencor a esa familia por esto que acaba de pasar porque, independientemente de la situación, no era para que llegaran a esto”, sentenció.

Por el momento que están atravesando, invitó a que “Colombia se ponga la mano en el corazón” y espere a que todo se clarifique, en lugar de “seguir exprimiendo la herida”.

“Ya mi hijo está muerto, solo necesito que Colombia se imagine en esa situación, como si fueran ellos que se pongan en nuestros zapatos. Su papá y yo estamos pasando por una situación muy difícil. Colombia, no nos torturen más. Más bien ayúdenos a salir de este proceso tan difícil. Seamos amables con el dolor ajeno”, solicitó.