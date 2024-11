En el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Brasil, el presidente Gustavo Petro se refirió una vez más a la situación política en Venezuela luego de las cuestionadas elecciones que, según el CNE, dieron como ganador a Nicolás Maduro. El mandatario colombiano fue realista sobre un cambio de gobierno en el vecino país.

Lea también: Hombre que lanzó a su hija desde un tercer piso en Jamundí fue linchado

En entrevista con el medio brasilero Globo News, Petro indicó que un bloque mediador como el que se pretendía construir junto con México, Brasil y Colombia a este punto –a menos de dos meses que Maduro se juramente para un tercer mandato- ya no es posible.

“Un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Así como critican las elecciones desde el punto de vista del comportamiento del Gobierno venezolano, oscuro, no generó una claridad sobre lo que ellos afirman, que ganaron las elecciones, y dejó ese mapa oscuro al no mostrar las actas”, afirmó.

Lea también: Murió alias Vapor cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca

El presidente insistió en que “la exigencia de un cambio radical de gobierno (en Venezuela) en este momento no es realista, pero yo creo que va a haber un momento en donde Venezuela sepa, su pueblo sepa (…) cómo va a blindar su país de agentes nocivos para su sociedad”.

Petro insistió que los comicios que dieron como ganador a Maduro para un tercer mandato en enero próximo “fueron un error”. “Yo era partidario de que se celebraran, pero no hay voto libre si hay bloqueo”, agregó.

ANDREA PUENTES/Presidencia de la República Gustavo Petro, presidente de Colombia; Lula Da Silva, de Brasil; Claudia Sheinbaum, de México, y Gabriel Boric, de Chile.

Lea también: Empresarios dicen que aumento del salario mínimo no puede ser de dos dígitos

Ha dicho en reiteradas ocasiones que de no hacerse públicas las actas electorales del CNE no reconocerá la victoria del chavista, cosa que reafirmó.

“No puede haber garantías de que alguien que vote por la oposición no sea arrestado al día siguiente, bajo amenaza de prisión. Pero también, no puede haber garantías de libre voto para todo aquel que quiera votar por la facción política que defiende al Gobierno. Y esta libertad significa que no habrá bloqueo en tu país”, añadió a Globo News.

Antes del comienzo del encuentro internacional se rumoraba que Venezuela sería uno de los puntos de discusión, sin embargo, pese a que los presidentes de Chile, México, Brasil y Colombia –jefes de Estado de izquierda y críticos del régimen- se reunieron no se tocó el tema.