El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó el pasado martes ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el plan de choque para acelerar la implementación del acuerdo de paz, con el que se busca darle un impulso a los puntos más críticos.

Frédéric Massé, doctor en ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad de París III, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina y profesor de la Universidad Externado, le dijo a EL HERALDO que este plan es “bienvenido” pero advirtió que “llega tarde”.

“El plan de choque viene más de dos años después de la toma de posesión del presidente Petro. ¿Por qué todo ese tiempo si fuera tan prioritario? Sabemos que hubo problemas internos a nivel organizacional. A la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz no le dieron todas las herramientas ni la financiación necesaria para operar plenamente. Y ahora el tema parece estar en manos del ministro del Interior, que se apropió el tema. Entonces está bienvenido el plan, pero llega tarde”, señaló el experto en temas de paz.

Por otra parte, añadió, el plan no presenta nada radicalmente nuevo de lo que se había diseñado en los acuerdos, solo que pone otros nombres a lo que existía: “Promover la presencia integral del Estado en zonas complejas no es nada nuevo. Y, por ejemplo, falta mirar los detalles, pero el punto relativo a la transformación territorial mediante pactos a nivel local municipal, departamental y nacional no parece ser nada menos que el programa PDET 2.0″.

Ahora bien, expuso Massé, “el plan de choque busca agilizar unos procesos, en particular la gestión exprés de la entrega de tierras, y es necesario. Tampoco se trata de reinventar la rueda, pero no hay un enfoque ni una estrategia diferente, salvo, quizás, la voluntad del ministro Cristo de llegar a un acuerdo nacional. Pero la pregunta es si la implementación del acuerdo de paz requería un cambio de estrategia, o si el problema es sola o principalmente una cuestión de agilizar unos mecanismos y procesos”.

Y ante el cuestionamiento de si este plan tenga resultados visibles a corto plazo, opina el catedrático del Externado que la implementación del acuerdo de paz es una cuestión de voluntad política, es cierto, y con ese plan de choque y las medidas que se tomaron hasta el momento, se demuestra que la tienen. Pero no todo se resuelve por puro voluntarismo. Los obstáculos siguen siendo los mismos.

“Garantizar la seguridad, uno de los pilares de nuevo plan, no es nada fácil. E impulsar algunas reformas normativas tampoco. Además, ¿qué tanto se requiere la creación de una comisión que haga seguimiento a la implementación del acuerdo? El Estado ya cuenta con muchos instrumentos y entidades encargadas del asunto. ¿Y que podría cambiar el plan con respecto a la JEP?”, concluyó el internacionalista.

A su vez, el doctor en derecho internacional y seguridad y defensa, y catedrático de la Universidad de La Salle, César Niño, indicó en EL HERALDO que el plan de choque responde a una urgencia y una necesidad por mostrar resultados en la implementación del acuerdo de paz.

“Tenemos unos indicadores y algunos indicios que podrían decirnos que el acuerdo de paz, bajo la administración Petro, tampoco va muy bien en términos de implementación y resultados a propósito de la desviolentización del país y por supuesto es un punto muy débil de la política de la paz total”, criticó.

Coincide Niño es que este es un plan que llega a la mitad de su gobierno, “y eso significa que hay una necesidad de mostrar resultados no solo en los territorios sino también ante la comunidad internacional”.

Y puntualizó el profesor de La Salle que “la metodología del plan es fundamental conocerla en la opinión pública para saber cómo se sincroniza con la paz total que para mi gusto es una política hasta el momento bastante mediocre porque hay un recrudecimiento de las violencias y el crimen organizado en el país”.