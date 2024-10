Un trágico accidente se registró en el festival ‘Colors in the Sky’, llevado a cabo en Aguazul, Casanare, la noche del pasado domingo 13 de octubre, cuando un globo aerostático se precipitó a tierra debido a los fuertes vientos que azotaban la zona. Como resultado del incidente, un hombre falleció y dos personas que iban a bordo del globo resultaron heridas.

El incidente ocurrió en medio de las actividades del festival, cuando el globo fue arrastrado por el viento de manera incontrolable, mientras varios asistentes intentaban socorrer a las personas a bordo, en medio del caos generado por la situación. Uno de ellos, Julián Martínez, de 34 años, trató de sujetar una cuerda del globo, que estaba siendo levantado por las ráfagas de viento, con el objetivo de evitar que el aparato siguiera su curso descontrolado.

De acuerdo con el informe de Gestión del Riesgo del Departamento, Martínez fue arrastrado por la cuerda y elevado hasta una altura de cinco metros. A esta altura, el hombre perdió el control y cayó al suelo. Tras el impacto, sufrió múltiples heridas que requirieron su traslado de inmediato al hospital local de Aguazul. Posteriormente, fue remitido a la Clínica Casanare, donde falleció en la madrugada del lunes.

Las dos personas que iban a bordo del globo resultaron con quemaduras, producto del incidente. Según se conoció, el canasto en el que se encontraban quedó atrapado en unos árboles cercanos, lo que permitió a las autoridades rescatarlas.

Ambas fueron trasladadas para recibir atención médica, mientras las actividades del festival fueron suspendidas de inmediato. Tras lo ocurrido, la secretaria de Gobierno de Aguazul, Sonia Lozano, confirmó la decisión de detener las actividades programadas para la jornada del lunes, como medida preventiva.

La esposa de la víctima, quien también estaba presente en el festival, relató a medios locales los momentos de angustia vividos durante el intento de ayuda.

Según su testimonio, ambos habían ofrecido colaborar para intentar controlar el globo. Mientras ella sostenía una cuerda desde el suelo, no se percató de que su esposo había decidido subir al canasto en un esfuerzo por detener el avance del aparato. La tragedia se produjo cuando el viento volvió a elevar el globo, llevándose consigo a Martínez.

“Él murió como un héroe, como un valiente, porque estábamos intentando ayudar para no fuera nada más grave”, expresó su esposa, visiblemente afectada por la pérdida.

El incidente ha generado conmoción en la comunidad local, y las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos que llevaron al accidente.

¿Qué es el festival ‘Colors in the Sky’?

El festival ‘Colors in the Sky’ es un evento conocido en la región por sus actividades recreativas y artísticas, que incluye la exhibición de globos aerostáticos. Sin embargo, este tipo de eventos también conlleva riesgos, especialmente cuando las condiciones climáticas no son favorables.