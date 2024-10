La Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación por la denuncia contra los siete magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que formularon cargos contra el presidente Gustavo Petro en su calidad de candidato y abrir investigación formal a su campaña de 2022.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, dijo este viernes que el ciudadano Jhon Jairo Turizo Hernández fue el que presentó la demanda y el ente acusador le dará trámite. ”Tenemos reporte de esa denuncia (...) contra los magistrados del CNE, fue asignada a la Fiscalía delegada la Corte Suprema de Justicia” en la que además “cursan algunas investigaciones también por temas de financiación de la campaña a la Presidencia de la República”, explicó Camargo.

El CNE consideró el martes que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder “por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales”, pues se sospecha que superaron los topes de gasto establecidos y recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon. Camargo explicó: “estamos en el examen preliminar para definir la ruta de investigación” y añadió que la denuncia fue presentada por Turizo Hernández, del que no dio más detalles. Aunque la fiscal Camargo no los mencionó, los magistrados investigados son Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Maritza Martínez, Altus Baquero, Cristian Quiroz y el presidente César Lorduy.

La demanda contra los togados es prevaricato, es decir que actuaron contrario a la ley y se atribuyeron funciones que no les corresponden o desbordan su ámbito.En la decisión tomada por ese órgano salvaron su voto las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.Las denuncias contra los magistrados del CNE son porque ellos no tienen competencia para investigar al presidente Petro y tampoco sacarlo del cargo.

Según expertos en temas constitucionales, el cargo del presidente Petro no está en riesgo por la investigación y formulación de cargos del CNE contra su campaña de 2022 por la supuesta violación de los topes de gastos. El mandatario está convencido de que la actuación del CNE es un “golpe de Estado” e incluso llevó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pues considera que ese organismo ha extralimitado sus funciones y no ha respetado su fuero presidencial.

Al respecto, el constitucionalista Juan Manuel Charry dijo a EFE que el CNE sí puede investigar y formular cargos contra los responsables de la campaña presidencial de Petro, lo que incluye al hoy jefe de Estado. ”El CNE sí puede investigar al presidente”, señala tajantemente Charry, quien aclara que lo que no puede hacer ese organismo es “destituir al presidente”, pues si llega a encontrar alguna responsabilidad de su parte, quien debe ocuparse del caso es el Congreso, su juez natural.