El presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), Víctor Hugo Lucero, presentó su renuncia este domingo 22 de septiembre, luego de que la periodista Cielo Reyes lo acusara públicamente de presunto abuso sexual.

La denuncia fue realizada durante una entrevista que la comunicadora concedió a la revista ‘Semana’, donde relató los hechos que habrían ocurrido durante su tiempo como presentadora contratada por el CPB.

Reyes señaló que fue contratada bajo un acuerdo de prestación de servicios para trabajar durante tres meses en el canal CPB Televisión. No obstante, aseguró que, a lo largo de su tiempo en la institución, Lucero comenzó a mostrar un comportamiento inapropiado hacia ella, que incluyó tanto insinuaciones verbales como avances físicos no deseados.

Incluso, según la periodista, su pago fue retrasado durante varias semanas y, en medio de estas demoras, Lucero habría aprovechado para acosarla.

Entre los detalles que ofreció la periodista, se mencionó que Lucero, además de hacerle comentarios halagadores sobre su apariencia, llegó a tocarla sin su consentimiento y la forzó a mantener relaciones sexuales en las instalaciones del CPB.

<br/>Me obligó a tener actos sexuales con él.

“Me llamó un viernes a las 10:00 p. m., me dijo que ya estaba listo el cheque y me citó al día siguiente en las oficinas. Allí me llevó a un sofá, cerró la puerta, y aunque le manifesté que me sentía incómoda, me obligó a tener actos sexuales con él”, narró Reyes. Según su versión, tras estos hechos, el directivo le entregó el pago correspondiente.

Qué dice el comunicado de Lucero

Ante la repercusión de estas acusaciones, Lucero emitió un comunicado este mismo domingo, en el que anunció su renuncia de forma indefinida a la presidencia del CPB.

El directivo afirmó que su decisión busca proteger la integridad de la institución, que tiene más de 80 años de trayectoria en el periodismo, mientras aclara los señalamientos en su contra.

En el comunicado, Lucero negó categóricamente las declaraciones de Reyes y aseguró que la relación que mantuvo con ella fue consensuada. “Lo que está buscando esta persona es dañar mi imagen personal y profesional”, declaró Lucero, quien además afirmó que la periodista elaboró una declaración juramentada, negando cualquier episodio de abuso, y otros documentos que están siendo presentados como pruebas ante las autoridades.

Como parte de su respuesta, Lucero informó que ha iniciado acciones legales en contra de Cielo Reyes, presentando una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por las afirmaciones hechas en los medios.

Finalmente, en su comunicado, el periodista manifestó su compromiso con la dignificación de la mujer en la sociedad y exhortó a que no se difundan narrativas que, según él, solo buscan reconocimiento personal.

“Quiero reiterar mi respeto hacia todas las personas y mi firme compromiso con la dignificación de la mujer en la sociedad. Es fundamental no dejarse llevar por narrativas que buscan el reconocimiento personal a expensas de la verdad y la ética”, concluyó Lucero.