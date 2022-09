El Líder será el villano en Capitán América 4: conozca por qué

Abominación, el villano de The Incredible Hulk interpretado por Tim Roth, no es el único personaje que le hace la vida imposible al ‘Hombre Increíble ’pues ahora regresa, luego de mucho tiempo, El Líder.

Lo extraño de su regreso es que aparecerá combatiendo al Capitán América en New World Order, en vez de a She Hulk, la serie más reciente de Disney+, como buena parte de la fanaticada se lo esperaba. Sin embargo, no se ha confirmado que El Líder no vaya a ser el villano de She Hulk, aunque aún no haya aparecido.