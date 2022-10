¿Habrá Abracadabra 3? Las hermanas Sanderson se pronuncian al respecto

Bette Midler expresó su encanto por las secuelas y el deseo de seguir el camino a un Hocus Pocus 3: "Envidio a otros actores que tienen franquicia.Tras 30 años sin secuela de 'El retorno de las brujas', siempre he tenido envidia de la gente que puede hacer su personaje favorito más de una vez. El hecho de que la hayamos podido hacer finalmente, tras 30 años promoviendo la idea, estoy feliz de haberla podido hacer".

Además, agregó que aunque está un poco mayor para franquicias, hará lo mejor que pueda en caso de desarrollarse una: "si hubiera una tercera, por supuesto que me apuntaría, pero no sé cómo. No puedo imaginar qué historia podría ser, pero amo a Winifred, Sarah, Mary y nuestra relación. Quizás estoy un poco mayor para franquicias. Pero aprovecharé lo que pueda", concluyó.