La película ‘Don’t Worry Darling’ llegará a HBO Max en noviembre

Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué. ¿

En la película también participan Nick Kroll ("How It Ends"), Sydney Chandler ("Pistol"), Kate Berlant ("Once Upon a Time... In Hollywood"), Asif Ali ("WandaVision"), Douglas Smith ("Big Little Lies"), Timothy Simons ("Veep") y Ari'el Stachel (próxima "Respect the Jux").