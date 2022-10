‘El ángel de la muerte’: el nuevo thriller sobre el asesino Charles Cullen

A pesar de esa historia, fue Loughren quien, al final, proporcionó evidencia y terminó jugando un papel crucial en la confesión de Cullen.

"Luché contra la culpa de extrañarlo. Luché con la culpa de no ver que esa amistad también tenía un monstruoso lado oscuro. Y no quería verlo. Quería creer que era un asesino misericordioso para poder seguir preocupándome por él. Y no era un asesino misericordioso. Era un asesino a sangre fría. Luché mucho por no haberme dado cuenta", expresó la verdadera enfermera Amy Loughren quien ahora es proveedora de medicina alternmativa y goza de buena salud.

La historia, a pesar de guardar suspenso psicológico, promete ser diferente. Todo apunta, de acuerdo a los críticos, no ser esa típica producción sensacionalista sobre un asesino serial.