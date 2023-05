Peces con colmillos y sin escamas aparecen en las costas de EE. UU.

Entre tanto, biólogos del Instituto Scripps de Oceanografía, en San diego, aseguraron en diálogo con New York Times, que una de las posibles hipótesis del por qué estos peces llegan a las costas, es que posiblemente estén enfermos, heridos o fueron arrastrados por una tormenta.

Sin embargo, no están seguros pero sí saben que la especie llegó "durante al menos 300 años y probablemente más y nadie sabe por qué".

#FishTwitter #DeepSeaTwitter don't let me down! We found this on the beach in Lincoln City, OR a few days ago. What is it?! pic.twitter.com/OszE1qz2QW