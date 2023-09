El CO₂ hallado en una luna de Júpiter aumenta posibilidad de descubrir vida

Al ser el dióxido de carbono (CO₂) uno de los gases biológicamente esenciales, estos hallazgos abren la posibilidad a la existencia de vida en la luna "Europa".

En uno de los estudios, los astrónomos Samantha Trumbo (Universidad Cornell) y Michael Brown (Instituto Tecnológico de California) vieron que el CO₂ presente en uno de los terrenos más jóvenes de la superficie de Europa procedía de una fuente interna, es decir, que se formaba en el océano bajo la capa de hielo de Europa y que salía a la superficie en una escala de tiempo geológicamente reciente.

En el otro, dirigido por el astrónomo del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, Gerónimo Villanueva y sus colegas, los investigadores descartaron que este CO₂ existente en la capa de hielo de "Europa" procediera del impacto de agentes externos, como meteoritos, y confirmaron también que su origen era ese océano existente bajo el hielo.

