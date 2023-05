Valledupar: agreden a tres mujeres en un establecimiento

De acuerdo con las primeras informaciones, en un acto de intolerancia un sujeto aproximadamente de 30 años de edad, le pide a una de las mujeres espacio para pasar, pero debido a la multitud le fue imposible. Asegura que la empujó y, luego me amenazó diciéndole, “ya vas a ver” y le señala.

“Siento que se me tira encima me agrede en el cuello, la cara y el brazo con un pico botella ocasionándome múltiples heridas físicas a mí y a mis 2 amigas quienes al ver que él me ataca intentan defenderme pero él también las agrede causándoles múltiples heridas”, dijo una de las víctimas.