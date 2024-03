Un desconocido habría ingresado a la comunidad donde murieron los niños yukpa

Uno de los defensores de este pueblo que ingresó al asentamiento donde ocurrieron los hechos, fue el sociólogo Edward Álvarez, quien luego de realizar un recorrido y entrevistas a el padre y familiares de estos menores de edad, pudo contactar que todos indicaban que un ‘Guatillo’, es decir, un enemigo, una persona desconocida, había estado el lugar y podría ser quien envenenó a los niños obligándolos a consumir algún comestible.

“Los miembros de la comunidad nos indicaron que vieron con toda a Guatillo – enemigo, que hace relación a una persona ajena a la comunidad, y esto lo repetían con constancia. En el supuesto caso que se envenenaron con un corozo no fue un tema accidental porque ellos son indígenas nómadas expertos para la caza, la recolección y la pesca. Estaba con ellos una niña de 15 años que asume las veces de mamá porque su madre no estaba en casa, y sabía que se podía o no consumir”, detalló Álvarez.