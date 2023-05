Tragedia en el Cesar: cuatro jóvenes mueren ahogados en una quebrada

Por su parte, el alcalde esa localidad, Leusman Guerra Rico dijo que: “Lamentable este hecho. Hay que decir que 10 jóvenes se dirigieron hacia la parte alta del municipio, en una quebrada que pues es la más importante, allí ellos fueron a departir, a bañarse, y de manera sorpresiva hubo una creciente que cayó sobre los muchachos, de los 4 3 aparecieron, uno de ellos está siendo buscados.

No les dio tiempo de salir. Hay otros muchachos que pudieron salvar salvarse. Es un sitio muy lejos de la cabecera municipal en plena montaña, no entendemos porque subieron, eso es una zona de reserva, pero dónde está ese punto es muy retirado. Se está haciendo el conducto regular, ojalá el otro muchacho esté perdido y no muerto. Todos ellos son criados en el municipio de San Martín”.

Además explicó que: “Se les recomienda a los moradores no visitar los balnearios para evitar alguna tragedia, en la parte de Norte de Santander llovió y la creciente se vino para San Martín. Las víctimas eran estudiantes. Lamentamos lo sucedido y acompañamos a los familiares de estos jóvenes ya que es un caso muy doloroso”.

Autoridades continúan con las labores de búsqueda del joven que aún se encuentra desaparecido, muy a pesar de que se ha presentado dificultad por las lluvias que se han registrado en las últimas horas en esa zona del departamento del Cesar.